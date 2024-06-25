Три амбулатории и офис ВОП построили в отдаленных хуторах Тимашевского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 июня посетил Тимашевский район и встретился с местными жителями в Доме культуры.

По словам вице-губернатор Анны Миньковой, Тимашевский район достаточно хорошо обеспечен соцобъектами.

«Открыты офис врача общей практики в хуторе Ленинском и три фельдшерско-акушерских пункта: в поселке Октябрьском, хуторах Мирный и Большевик. В Ольховском построим амбулаторию в 2025 году. За 5 лет выделено около 115 млн рублей на капитальные ремонты в медучреждениях», — добавила замглавы региона.

Анна Минькова также сообщила о том, что больницы района нуждаются в специалистах узкого профиля. В частности, не хватает реаниматологов и кардиологов. По ее словам, есть ряд краевых программ, которые нужно использовать для привлечения врачей, в том числе — социальную ипотека, участники которой получают 1 млн рублей на первоначальный взнос и потом должны отработать в здравоохранения минимум 5 лет.

Также в районе строятся учреждений образования. Дополнительный корпус на 400 мест появился в школе №4, в школе №21 в станице Роговской — новый спортзал. Обустроены «Точки роста» в восьми школах и центр цифрового образования IT-куб. На ремонт детских садов и школ в этом году направили более 49 млн рублей. Начали встроить новый корпус в школе № 2 на 825 мест в станице Медведовской, в станице Новокорсунской строят детсад на 160 мест.

Анна Минькова также поблагодарила педагогов и директоров за работу. В этом году в школах Тимашевского района 368 выпускников, семеро из них— стобалльники.

«В прошлом году учеников, получивших максимальный балл было пятеро, некоторые стали лауреатами губернаторской премии. Мы делаем все для того, чтобы перспективная молодежь не уезжала из края», — цитирует Анну Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.