Вениамин Кондратьев посетил Медведовский молочный комбинат в Тимашевском районе

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал в своем Telegram-канале.

«Посетил «Медведовский молочный комбинат». Там выпускают до 1,5 т сыров и сырных продуктов в сутки, сливочное масло и цельномолочную продукцию. Сегодня на предприятии функционирует одна площадка, в планах у руководства — увеличение мощностей», — написал Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что новый цех на предприятии уже построен, сейчас его оснащают оборудованием отечественного производства.

«Инвестпроект стоимостью 200 миллионов рублей позволит комбинату создать полностью замкнутый производственный цикл», — уточнил глава региона.

Губернатор также отметил, что перерабатывающие предприятия необходимы для сельскохозяйственного края, а то, что в регионе выпускают высококачественную продукцию — важно, так как она востребована на внутреннем рынке страны.

«Со своей стороны мы продолжим поддерживать подобные проекты по расширению глубокой переработки», — добавил Кондратьев.

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