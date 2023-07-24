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Тревожная Россия: мятеж, диверсии и непарный шелкопряд беспокоили россиян во втором квартале 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trevozhnaya-rossiya-myatezh-diversii-i-neparnyj-shelkopryad-bespokoili-rossiyan-vo-vtorom-kvartale-2023-goda
Тревожная Россия: мятеж, диверсии и непарный шелкопряд беспокоили россиян во втором квартале 2023 года
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Согласно «Национальному индексу тревожностей», составленному экспертами КРОС за второй квартал 2023 года, диверсии на территории страны остаются главными источниками страха россиян.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали новости в СМИ, а также посты и комментарии в соцсетях. Так, с апреля по июнь этого года диверсии вызывали наибольший страх среди россиян, занимая лидирующую позицию в докладе КРОС второй квартал подряд. Суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, увеличился более чем вдвое. При этом ключевым событием, вызвавшим такую тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая.

Неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер» занял второе место по суммарному индексу тревожности у населения. Быстрое мирное разрешение кризиса породило появление конспирологических версий в соцсетях, что способствовало дальнейшему распространению тревоги, отметили исследователи.

Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения. Следом расположились тревожности, связанные с украинским контрнаступлением, ростом ядерной угрозы, отравлениями едой и алкоголем, вопросами призыва и мобилизации, нападениями бродячих собак, нашествием непарного шелкопряда и других вредителей, а также ущемлением российского спорта на международной арене.

При этом реакция рядовых интернет-пользователей на события в стране была несколько иной. Так, лидером по отклику в соцсетях безоговорочно стал мятеж ЧВК «Вагнер»: действия наемников обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте внезапно оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей, сообщает «Коммерсантъ».

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