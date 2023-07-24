Тревожная Россия: мятеж, диверсии и непарный шелкопряд беспокоили россиян во втором квартале 2023 года
Согласно «Национальному индексу тревожностей», составленному экспертами КРОС за второй квартал 2023 года, диверсии на территории страны остаются главными источниками страха россиян.
При составлении рейтинга эксперты проанализировали новости в СМИ, а также посты и комментарии в соцсетях. Так, с апреля по июнь этого года диверсии вызывали наибольший страх среди россиян, занимая лидирующую позицию в докладе КРОС второй квартал подряд. Суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, увеличился более чем вдвое. При этом ключевым событием, вызвавшим такую тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая.
Неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер» занял второе место по суммарному индексу тревожности у населения. Быстрое мирное разрешение кризиса породило появление конспирологических версий в соцсетях, что способствовало дальнейшему распространению тревоги, отметили исследователи.
Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения. Следом расположились тревожности, связанные с украинским контрнаступлением, ростом ядерной угрозы, отравлениями едой и алкоголем, вопросами призыва и мобилизации, нападениями бродячих собак, нашествием непарного шелкопряда и других вредителей, а также ущемлением российского спорта на международной арене.
При этом реакция рядовых интернет-пользователей на события в стране была несколько иной. Так, лидером по отклику в соцсетях безоговорочно стал мятеж ЧВК «Вагнер»: действия наемников обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте внезапно оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей, сообщает «Коммерсантъ».
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