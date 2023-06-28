Опрос: жители России старше 60 лет чаще молодежи боятся бактерий и вирусов

По результатам исследования ВЦИОМ, посвященного фобиям, 12% жителей России испытывают страх перед микроорганизмами, бактериями и вирусами.

К примеру, оказалось, что люди старше 60 лет чаще опасаются бактерий и вирусов, чем, например, 18–24-летние респонденты — 22% против 2% соответственно.

Кроме того, результаты опроса показали, что 12% россиян испытывают страх перед замкнутыми пространствами. При этом страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перед перелетами на самолете (аэрофобия) менее распространены среди населения — 11% и 10% соответственно.

К слову, женщины вдвое чаще опасаются путешествовать на самолете по сравнению с мужчинами (13% против 7%). Еще один «женский» страх — боязнь грома и молнии, так называемая бронтофобия. От нее страдают 15% женской части опрошенных (в сравнении с 2% у мужчин). Общая тревожность перед этой фобией составляет 9% среди россиян.

Результаты исследования также показали, что старшее поколение и жители сельской местности чаще боятся грозы — 16% и 14% соответственно. Еще каждый десятый опрошенный сообщил, что испытывает страх перед толпой (демофобия). Наиболее высокий уровень этой фобии отмечен у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 13%, сообщает RT.

Читайте также: треть жителей Краснодарского края вступали в конфликты с таксистами.