Исследование: треть жителей Краснодарского края вступали в конфликты с таксистами

По результатам опроса, 32% кубанцев имели конфликт с водителями такси.

У 29% опрашиваемых случались мелкие конфликты с водителями такси. Среди респондентов 3% имели серьезные ссоры с таксистами. Среди причин конфликтов пользователи отметили проезд на красный свет, опасное вождение, использование смартфона за рулем, а также другие нарушения ПДД.

Большая часть жителей края, а именно 60%, никогда не ссорились с таксистами.

«Водители всегда обходительные и вежливые. Также оставляю чаевые, по настроению, но не менее 10%. Уважаю их нелегкий труд! Спасибо всем прекрасным шоферам!» — поделился один из респондентов.

Самая высокая доля респондентов, вступавших в конфликты с водителями такси, зафиксирована в Хабаровском крае — 51%. Второе место заняла Республика Бурятия —41%. На третьем Приморский край — 40,5%. Наименьшие доли установлены в Тюменской области — 26%, Республике Башкортостан — 29% и Кемеровской области — 30%. В среднем по стране показатель составил 37%, сообщает пресс-служба «Дром».

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