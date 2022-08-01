Третья авария за день: в Краснодаре жители Карасунского округа остались без света
Третье за день аварийное отключение электроэнергии в краевом центре произошло вечером 1 августа.
Из-за повреждения кабеля оказались отключены ПС «ПШ-105» и 17 трансформаторных подстанций.
Света нет на улице Бершанской и в проезде Аэропортовском — в Пашковском микрорайоне, на улицах Светлой и Есенина — в поселке Новознаменском, а также на улице Тихорецкой.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда подачу света в Карасунском округе восстановят в обычном режиме, пока не сообщается.
За день в краевой столице произошло еще два аварийных отключения электричества — в Центральном и Западном округах. По данным диспетчера «НЭСК-Электросети», последствия этих аварий уже устранили. Все потребители получают электричество в обычном режиме, сообщает ЕДДС Краснодара.
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