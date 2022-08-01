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Третья авария за день: в Краснодаре жители Карасунского округа остались без света

Происшествия
01.08.2022 20:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/tretya-avariya-za-den-v-krasnodare-zhiteli-karasunskogo-okruga-ostalis-bez-sveta
Третья авария за день: в Краснодаре жители Карасунского округа остались без света

Третье за день аварийное отключение электроэнергии в краевом центре произошло вечером 1 августа.

Из-за повреждения кабеля оказались отключены ПС «ПШ-105» и 17 трансформаторных подстанций.

Света нет на улице Бершанской и в проезде Аэропортовском — в Пашковском микрорайоне, на улицах Светлой и Есенина — в поселке Новознаменском, а также на улице Тихорецкой.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда подачу света в Карасунском округе восстановят в обычном режиме, пока не сообщается.

За день в краевой столице произошло еще два аварийных отключения электричества — в Центральном и Западном округах. По данным диспетчера «НЭСК-Электросети», последствия этих аварий уже устранили. Все потребители получают электричество в обычном режиме, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители 7 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии.

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