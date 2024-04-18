Третий за сутки лесной пожар произошел в Краснодарском крае

Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 18 апреля обнаружила задымление со стороны леса в районе поселка Прикубанский под Армавиром.

На место выехала лесопожарная бригада Армавирского филиала Краевого лесопожарного центра и лесничий Армавирского лесничества.

Пожарные в 16:00 приехали на место задымления и установили, что в Лабинском лесничестве Армавирского участкового лесничества горит лес на площади около 0,25 га.

Возгорание тушат 3 человека и 1 единица техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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