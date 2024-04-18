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Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали после 8,5 часов тушения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-v-tuapsinskom-rajone-lokalizovali-posle-8-5-chasov-tusheniya
Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали после 8,5 часов тушения
Фото t.me/krd_klpc

Задымление в районе села Кривенского со стороны леса обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

Лесопожарная бригада выехала на место задымления около 22:00 и обнаружила возгорание лесной подстилки Туапсинского лесничества Георгиевского участкового лесничества на площади около 0,5 га.

Лесной пожар локализовали в 6:30 на площади 2,8 га, на месте работают 25 человек и 6 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Читайте также: лес загорелся на площади 0,7 га в Туапсинском районе.

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