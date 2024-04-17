Лес загорелся на площади 0,7 га в Туапсинском районе

На пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра 17 апреля поступило сообщение о задымлении со стороны леса в окрестностях населенного пункта Садовый.

Для проверки информации на место выехала лесопожарная бригада из 6 человек и 2 единиц техник Туапсинского филиала Краевого лесопожарного центра.

Пожарные прибыли на место в 15:22 и обнаружили, что в Пшишском лесничестве Шаумянского участкового лесничества загорелась лесная подстилка на площади около 0,5 га. В 15:50 лесной пожар локализовали на площади 0,7 га. На месте работают 9 человек и 4 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

В крае до конца суток 17 апреля, а также 18 апреля действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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