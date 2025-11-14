Третий детский творческий форум «Я ВКультуре» завершился в Краснодаре

В этом году 44 участника привезли свои эксклюзивные проекты со всех муниципалитетов края.

Дети провели в столице Кубани три насыщенных дня, они увидели культуру изнутри — посещали театры, музеи и мастер-классы. Проект проводится по личной инициативе и. о. министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной.

«Я очень рада, что в нашей команде приоритетно, чтобы вы проживали в хороших условиях, чтобы у вас была достойная культурная программа», — сказала Лапина.

«Я надеюсь, что мой проект покажут не только в Сочи, но и во всем регионе или даже стране. Мы публикуем информацию о культуре на площадке в ВК. Делаем так, чтобы это было интересно подросткам», — поделился участник форума «Я ВКультуре» Роман Агапкин.

Жюри конкурса особо отметило проект Романа Агапкина из Сочи, который хочет, чтобы подростки проводили меньше времени в телефонах.

