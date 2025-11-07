Детский конкурс «Я люблю Черное море» прошел в Новороссийске

Площадкой проведения стал городской Международный центр моряков. В конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из Новороссийска и Анапы.

Финалистов выбрали в нескольких номинациях, а некоторым участникам вручили специальный приз. Отдельного внимания заслужили юные журналисты из Детской медиамастерской Анапы. Они подготовили для конкурса фильм и поделились кадрами с мероприятия.

«Праздник удался, мы планируем каждый год это мероприятие повторять. Будем надеяться, что у детей жажда творчества не иссякнет. В этом году мы расширили горизонты и пригласили в том числе анапчан», — рассказал организатор мероприятия Сергей Стряпухин.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 школьников. Они прислали около 150 работ. Среди них были рисунки, фотографии, видео, стихотворения и рассказы.

