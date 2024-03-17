Третий день голосования на выборах президента РФ начался в Краснодарском крае

Избирательные участки 17 марта открылись в 8:00. Отдать свой голос на выборах президента России можно до 20:00.

В Центре общественного наблюдения Кубани подвели итоги второго дня голосования и отметили, не зафиксировали ситуаций, способных повлиять на результаты выборов.

«Общественные наблюдатели находятся на всех избирательных участках края. Наблюдение за участками ведется, в том числе, и в ночное время — видео с камер, наведенных на урны и сейфы для хранения бюллетеней, онлайн транслируется в ЦОН, который работает круглосуточно», — рассказал член ОП Кубани и краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами, доктор юридических наук Руслан АСЛАНЯН.

В ЦОН напомнили, что для жителей края работает горячая линия по соблюдению избирательных прав граждан. За 16 марта на нее поступило 15 обращений. Они касались организационных вопросов: как участвовать в голосовании на дому, как найти свой избирательный участок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила почти 68%. Таким образом, на Кубани за два дня выборов проголосовало около 3 млн избирателей.