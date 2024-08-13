Третий бизнес-подход для предпринимателей проведут в сентябре в Сочи

Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором стал Центр «Мой бизнес».

«Впервые бизнес-поход провели в 2022 году. С каждым сезоном он становится популярнее среди субъектов МСП: помогает им находить партнеров, обмениваться опытом и идеями, решать актуальные вопросы», — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

В этом году в программу бизнес-похода вошли обучающий курс от международного эксперта, активный отдых, медитации на природе, обучение навыкам эффективного планирования, продуктивности, удержания фокус внимания на главном в условиях многозадачности. Также на мероприятии расскажут о мерах господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

Стать участником бизнес-похода могут предприниматели, владельцы малых и средних компаний. Заявки принимают до 2 сентября включительно на сайте энергиябизнеса.рф. Участие бесплатное, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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