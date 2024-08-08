Третьи сутки ищут пожилого грибника, заблудившегося в лесу Сочи

Сотрудники МЧС продолжают искать пропавшего в лесу 74-летнего мужчину.

Спасатели ЮРПСО 7 августа искали пенсионера на склонах хребта Алек в окрестностях садового товарищества «Родник-1». Также спасатели обследовали противоположный спуск по направлению к Ореховским водопадам. Следов пребывания мужчины не обнаружили.

Сегодня работы продолжаются. В горно-лесную местность выехали поисковые группы спасателей МЧС России и городской службы спасения, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионер ушел за грибами в лес около дачи в районе садового товарищества «Родник-1» еще 5 августа и домой не вернулся. Жена пыталась дозвониться, но мужчина не поднимал трубку. В течение первых суток родственники и полиция искали мужчину самостоятельно, а затем 7 августа обратились за помощью в МЧС. Пенсионер был одет в серую футболку, серые брюки и черные калоши.