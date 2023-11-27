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Третьи сутки ищут пожилого грибника, пропавшего в горах Крымского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/treti-sutki-ishhut-pozhilogo-gribnika-propavshego-v-gorah-krymskogo-rajona
Третьи сутки ищут пожилого грибника, пропавшего в горах Крымского района
Фото Milk-Tea, unsplash.com

Житель Крымска рано утром 25 ноября уехал за грибами в лес в окрестностях хутора Армянского и перестал выходить на связь.

К поискам 74-летнего мужчины подключились правоохранители и волонтеры. Приметы пропавшего пенсионера: рост 170-175 см, волосы седы, глаза карие, худощавое телосложение, залысины на лбу.

Всех, кто что-то знает о местонахождении грибника, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 112 или 8 (918) 344-72-78, сообщает пресс-служба ОМВД по Крымскому району.

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