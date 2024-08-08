Тренера «Краснодара» Мусаева оштрафовали на 20 тыс. после матча с «Факелом»

После матча третьего тура сезона-2024/2025 РПЛ 4 августа оштрафовали защитника «Факела» Калинина на 50 тыс. рублей и тренер «Краснодара» Мусаева на 20 тыс. рублей.

Сообщается, что после завершившегося вничью матча в Воронеже 28-летний защитник, принадлежащий «Ростову», но выступающий за «Факел» на правах аренды Калинин сознательно ударил ногой по микрофону канала «Матч ТВ». Он повредил технику и получил штраф за неспортивное поведение.

Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и сам клуб оштрафовали на 20 тыс. рублей за выход специалиста за пределы технической зоны в сторону поля, сообщает MetaRaiting.

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