Тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев: у нас равномерный состав команды

Видео канала «Кубань 24»

Позади у краснодарского «Динамо» два месяца сборов, интенсивная работа в анапском «Волей Граде». В межсезонье коллектив пополнили шесть волейболисток.

Ольга Соловьева, Екатерина Синицына и Мария Боговская уже выступали за «бело-голубых». А для Анастасии Жуковой, Варвары Шепелевой и Алины Подскальной будущий игровой год в кубанской столице станет дебютным. Наставник динамовок Павел Забуслаев отметил, что сейчас в его команде почти на каждой позиции есть по два равноценных игрока.

«В целом, у нас равномерный состав, я бы сказал. У нас есть четыре полноценных первых темпа, две полноценные связки, четыре крайних доигровщика и два либера. Поэтому у нас состав на все позиции», — сказал главный тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев.

Новый сезон «Динамо» начнет с борьбы за Кубок России. Матчи предварительного этапа краснодарки проведут в Туле.

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