Тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев: у нас равномерный состав команды
Позади у краснодарского «Динамо» два месяца сборов, интенсивная работа в анапском «Волей Граде». В межсезонье коллектив пополнили шесть волейболисток.
Ольга Соловьева, Екатерина Синицына и Мария Боговская уже выступали за «бело-голубых». А для Анастасии Жуковой, Варвары Шепелевой и Алины Подскальной будущий игровой год в кубанской столице станет дебютным. Наставник динамовок Павел Забуслаев отметил, что сейчас в его команде почти на каждой позиции есть по два равноценных игрока.
«В целом, у нас равномерный состав, я бы сказал. У нас есть четыре полноценных первых темпа, две полноценные связки, четыре крайних доигровщика и два либера. Поэтому у нас состав на все позиции», — сказал главный тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев.
Новый сезон «Динамо» начнет с борьбы за Кубок России. Матчи предварительного этапа краснодарки проведут в Туле.
Читайте также: ЖВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ.
- В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео