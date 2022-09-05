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Тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев: у нас равномерный состав команды

Спорт
05.09.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/trener-zhvk-dinamo-pavel-zabuslaev-u-nas-ravnomernyj-sostav-komandy
Видео канала «Кубань 24»

Позади у краснодарского «Динамо» два месяца сборов, интенсивная работа в анапском «Волей Граде». В межсезонье коллектив пополнили шесть волейболисток.

Ольга Соловьева, Екатерина Синицына и Мария Боговская уже выступали за «бело-голубых». А для Анастасии Жуковой, Варвары Шепелевой и Алины Подскальной будущий игровой год в кубанской столице станет дебютным. Наставник динамовок Павел Забуслаев отметил, что сейчас в его команде почти на каждой позиции есть по два равноценных игрока.

«В целом, у нас равномерный состав, я бы сказал. У нас есть четыре полноценных первых темпа, две полноценные связки, четыре крайних доигровщика и два либера. Поэтому у нас состав на все позиции», — сказал главный тренер ЖВК «Динамо» Павел Забуслаев.

Новый сезон «Динамо» начнет с борьбы за Кубок России. Матчи предварительного этапа краснодарки проведут в Туле.

Читайте также: ЖВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ.

Автор:
Евгений Резник
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