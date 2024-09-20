Тренер «Ростова» высмеял решение ЭСК по матчу с «Краснодаром»

Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговое решение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по поводу отмены пенальти.

«Ростов» в первом тайме претендовал на пробитие пенальти после того, как защитник коснулся рукой мяча в штрафной «Краснодара». Однако главный арбитр Василий Казарцев первоначальное решение о пенальти по итогам использования системы VAR.

После матча Карпин заявил, что не может высказать все, что он думает о судьях, иначе его пожизненно дисквалифицируют, но пообещал сделать это после выхода на пенсию.

В понедельник, 16 сентября тренер «Ростова» обратился к ЭСК РФС по судейству матча с «Краснодаром». Он попросил объяснить, почему арбитры на VAR вмешались в действия главного судьи в эпизоде с отменой пенальти. Уже 19 сентября ЭСК поддержали решения арбитра и отклонили жалобу донского клуба.

В комиссии заявили, что в ситуации с пенальти VAR оправдано вмешался в момент, а в ситуации с голом игрок «Ростова» Илья Вахания толкнул защитника «быков» в спину — именно нарушение правил повлияло на эпизод, поэтому гол не засчитали.

«Гениально! А вот и решение ЭСК», — написал Валерий Карпин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби.