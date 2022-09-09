Тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин: мы будем до конца бороться за верх турнирной таблицы

Видео канала «Кубань 24»

Футболисты «Сочи» 9 сентября открывают программу девятого тура Российской Премьер-лиги. «Барсы» дома принимают московское «Динамо».

Предыдущий поединок с этим коллективом для южан, пожалуй, остается главным в пока еще недолгой истории. В мае сочинцы в гостях разгромили москвичей со счетом 5:1 и впервые в истории завоевали медали РПЛ, став вторыми в турнирной таблице.

«При определенном раскладе мы должны быть наверху. По крайней мере все для этого делается. Говорить про первое место, про второе сейчас неправильно. Но то, что мы будем до конца биться за эти места, я вам гарантирую. И ребята понимают это, они готовы к этому», — сказал старший тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин.

После восьми матчей этого сезона коллектив Вадима Гаранина идет на седьмом месте, динамовцы — на четвертой позиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» 9 сентября дома сыграет против московского «Динамо».