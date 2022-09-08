ФК «Сочи» 9 сентября дома сыграет против московского «Динамо»
В девятом туре РПЛ серебряный призер прошлого сезона сыграет против бронзового. Эти команды встретятся на стадионе «Фишт» 9 сентября. Начало в 20:00.
Готовятся к этой игре не только «барсы», но и их болельщики. После восьми туров южане находятся на восьмом месте в таблице. Но фанаты не впадают в отчаяние даже после поражения в Краснодаре в кубанском дерби.
В пятницу в России закрывается трансферное окно. Малийский воспитанник «ПСЖ», центральный защитник Мусса Сиссоко уже подписан в «Сочи». А вот тема с переходом из команды Кристиана Нобоа, кажется, закрыта.
«Это стена, это кремень. Он сейчас в отсутствие Сослана и Ибрагима капитан не потому, что он самый опытный, а потому, что он один из лучших игроков в нашем чемпионате. Так что он с нами, он игрок футбольного клуба «Сочи»», — сказал старший тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин.
Скорее всего, против своего бывшего клуба Нобоа снова выйдет с капитанской повязкой.
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