ФК «Краснодар» 10 сентября в гостях сыграет с ЦСКА

Видео канала «Кубань 24»

Встреча команд в рамках девятого тура РПЛ состоится в Москве 10 сентября. Начало в 17:30.

После восьми туров команды делят второе место в таблице. У «красно-синих» и «черно-зеленых» по 17 очков. Пребывание в тройке лидеров и борьба за медали — все это обнадеживает поклонников «горожан».

В прошлом туре 27 тыс. болельщиков наблюдали на краснодарском стадионе, как «быки» одолели «Сочи» в кубанском дерби — 2:1. Серия «черно-зеленых» без поражений сейчас составляет семь матчей.

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