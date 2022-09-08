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ФК «Краснодар» 10 сентября в гостях сыграет с ЦСКА

Спорт
08.09.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-10-sentyabrya-v-gostyah-sygraet-s-tsska
Видео канала «Кубань 24»

Встреча команд в рамках девятого тура РПЛ состоится в Москве 10 сентября. Начало в 17:30.

После восьми туров команды делят второе место в таблице. У «красно-синих» и «черно-зеленых» по 17 очков. Пребывание в тройке лидеров и борьба за медали — все это обнадеживает поклонников «горожан».

В прошлом туре 27 тыс. болельщиков наблюдали на краснодарском стадионе, как «быки» одолели «Сочи» в кубанском дерби — 2:1. Серия «черно-зеленых» без поражений сейчас составляет семь матчей.

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Автор:
Максим Герасин
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