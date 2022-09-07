ФК «Краснодар» подписал трехлетний контракт с португальцем Батчи

Фото t.me/fckrasnodar

ФК «Краснодар» и португальский «Шавеш» оформили трансфер 24-летнего полузащитника Батчи. Игрок подписал с «Краснодаром» контракт до 30 июня 2025 года. Он будет выступать под номером 19.

Полное имя футболиста — Жоау Педру Фортеш Батчиеза, он уроженец Португалии. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2019 году в составе «Шавеша». Батчи провел за основную команду клуба 88 официальных матчей и забил 12 голов.

За прошлый сезон на счету Батчи семь мячей. Он вошел в тройку лучших бомбардиров «Шавеша». Команда заняла третье место во втором по силе португальском дивизионе, выиграла стыковые матчи плей-офф и вышла в Примейру. В предыдущем туре чемпионата, благодаря голевой передаче Батчи «Шавеш» одержал сенсационную победу над «Спортингом» в Лиссабоне.

В 2021 году полузащитник выступал за сборную Анголы. В сентябре он сыграл два матча в квалификации чемпионата мира, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 575 тыс. евро.

Читайте также: три игрока «Краснодара» и полузащитник «Сочи» вошли в состав сборной России по футболу.