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Тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка признался, почему отказался руководить «Краснодаром»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/trener-fk-orenburg-martsel-lichka-priznalsya-pochemu-otkazalsya-rukovodit-krasnodarom
Тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка признался, почему отказался руководить «Краснодаром»
Марцел Личка. Фото 1fnl.ru

Личка стал наставником «Оренбурга» в августе 2020 года. Сейчас коллектив имеет 39 очков и стоит на восьмом месте РПЛ.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере», — поделился Марцел Личка.

Тренер рассказал, что он мог возглавить ФК «Краснодар» зимой. Но ему нужен был еще минимум год работы с «Оренбургом», чтобы взглянуть на результаты. Сейчас других предложений о тренерстве у него нет, сообщает «Спорт-Экспресс».

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