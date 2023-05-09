Тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка признался, почему отказался руководить «Краснодаром»

Личка стал наставником «Оренбурга» в августе 2020 года. Сейчас коллектив имеет 39 очков и стоит на восьмом месте РПЛ.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере», — поделился Марцел Личка.

Тренер рассказал, что он мог возглавить ФК «Краснодар» зимой. Но ему нужен был еще минимум год работы с «Оренбургом», чтобы взглянуть на результаты. Сейчас других предложений о тренерстве у него нет, сообщает «Спорт-Экспресс».

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