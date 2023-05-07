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ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 26 тура РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-doma-obygral-krylya-sovetov-v-matche-26-tura-rpl
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 26 тура РПЛ
Фото vk.com/fckrasnodar

Матч 26 тура «Крылья Советов» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги прошел 7 мая на стадионе «Краснодар».

На 16-й минуте встречи счет открыли гости — автором гола в ворота «быков» стал аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре. На 35-й минуте счет сравнял краснодарский защитник Сергей Волков. Колумбийский форвард Джон Кордоба на 89-й минуте игры с передачи Сергея Волкова вывел «быков» вперед.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который с 39 очками занял 8-е место в турнирной таблице.

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