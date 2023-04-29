ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 25 тура РПЛ

Матч 25 тура «Урал» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги прошел вечером 29 апреля на стадионе «Краснодар».

На 13 минуте матча по воротам после подачи Эдуарда Сперцяна по воротам пробил Кайо Панталеан, однако его отбил вратарь «Урала» Илья Помазун. На добивании оказался Кевин Ленини, который буквально с метра забил гол в створ.

На 40 минуте счет сравнялся — Эрик Бикфалви грудью дал пас Александру Юшину, который и забил гол в ворота «быков».