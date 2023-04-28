ФК «Краснодар» досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

Молодежка «Краснодара» 28 апреля со счетом 5:1 обыграл на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа первенства. Московский клуб «Чертаново» и «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграли вничью со счетом 3:3.

Таким образом краснодарский клуб досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги.

«После победы «быков» над «Уралом» наши ребята ждали результата игры между «Чертаново» и «Зенитом», которая завершилась вничью! Таким образом, черно-зеленые стали недосягаемыми для соперников и досрочно оформили чемпионство за три тура до завершения чемпионата», — написала пресс-служба клуба в Telegram.

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