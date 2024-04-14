Тренер ФК «Краснодар» Мусаев раскритиковал работу арбитра в матче с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев 13 апреля заявил о том, что арбитр провалил матч РПЛ между «быками» и питерским «Зенитом».

Матч 24‑го тура МИР РПЛ, который состоялся 13 апреля в Краснодаре, завершился со счетом 2:1 в пользу питерской команды. Игру обслуживала судейская бригада под руководством Сергея Иванова.

После матча Мурад Мусаев заявил, что матч был ужасным с токи зрения работы арбитра.

«Он был непоследователен, сначала дал играть жестко, а потом стал свистеть всякую ерунду. В некоторых моментах я не понял его решений, они выходят из логики. Судья провалил матч», — цитирует Мурада Мусаева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2. «Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.