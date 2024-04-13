ФК «Краснодар» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2

Игра 24‑го тура МИР РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» прошла 13 апреля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый гол на 16 минуте игры забил защитник ФК «Краснодар» Лукас Оласа. Во втором тайме, на 47 минуте мачта, счет сравнял нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 63 минуте гол в ворота «Краснодара» забил нападающий Артур. До конца матча «Краснодару» не удалось изменить ситуацию.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

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