Тренер ФК «Краснодар» Мусаев претендует на звание лучшего тренера по версии РПЛ

Мурад Мусаев. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Российская Премьер-Лига назвала имена тренеров, претендующих на награду лучшему тренеру по итогам ноября и декабря.

В список вошли Мурад Мусаев из ФК «Краснодара» (пять матчей, 11 очков), Сергей Семак из «Зенита» (пять матчей, 13 очков), Михаил Галактионов из «Локомотива» (пять матчей, 10 очков), Андрей Талалаев из «Балтики» (пять матчей, 11 очков) и Заур Тедеев из «Акрона» (пять матчей, 9 очков).

Сейчас ФК «Краснодар» является лидером чемпионата России, у него 40 очков. Вторую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит» с 39 очками, а третью — «Локомотив», у которого 37 очков, сообщает «Чемпионат».

