Чемпионство ФК «Краснодар» стало событием года по версии комментатора Генича

Бывший футболист «Амкара», российский футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич подвел итоги 2025 футбольного года в России.

Самым ярким событием за год, по его мнению, стала победа ФК «Краснодар» в финале Российской Премьер-лиги.

«Все-таки прервать гегемонию «Зенита», который шесть раз подряд выиграл [в финале РПЛ — прим. ред.], и «Краснодар» был к этому максимально близок год назад. Или уже почти полтора года назад, когда все решалось в последние моменты», — отметил Генич в выпуске подкаста «Спортс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 24 мая на «Ozon Арене» разгромил «Динамо» в финале РПЛ и впервые стал чемпионом России. По итогам встречи краснодарцы обыграли москвичей с разгромным счетом 3:0. Голы в составе «быков» забили: Джон Кордоба — 46 минута, Никита Кривцов — 81 минута и Эдуард Сперцян — последняя минута матча.

