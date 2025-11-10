Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал о травме защитника Петрова

Сергей Петров получил травму во время выездного матча с «Балтикой», который прошел 9 ноября в Калининграде.

Защитника ФК «Краснодар» Сергея Петрова на 25-й минуте игры унесли с поля на носилках.

Главный тренер команды Мурад Мусаев сообщил, что у футболиста серьезная травма ахиллового сухожилия, и ему предстоит сделать МРТ. При этом Мусаев отметил, что, вероятнее всего, игровой сезон для Петрова закончен, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» — 1:1. По итогам 15-го тура российского чемпионата «Краснодар» делит первое место турнирной таблицы с ЦСКА, набрав 33 очка. «Балтика» — на пятом с 28 очками.

