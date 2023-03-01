Тренер ФК «Краснодар» Ивич рассказал, что хочет выучить русский язык

Главный тренер «быков» Владимир Ивич рассказал, что начал сам изучать язык.

«Я самостоятельно начал работу над русским языком, начал сразу по возвращении со сборов. Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили», — рассказал он.

Также Владимир Ивич поделился впечатлениями о матче полуфинала Кубка России с ЦСКА.

«Конечно, если вы спрашиваете про стадион, атмосферу здесь, — это было восхитительно. На трибунах было 26 тыс. человек, да? Это то, чем футболисты должны были наслаждаться, как и каждый раз, когда играют дома. Это великолепно! Все было на высоте, как мне и рассказывали до моего приезда», — сказал главный тренер.

Он добавил, что у «Краснодар» инфраструктура топового европейского клуба — на стадионе и тренировочном комплексе «лучшие условия, какие могут быть», сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0.