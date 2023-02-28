ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0
Спорт
28.02.2023 21:31
Четвертьфинальная кубковая битва прошла вечером 28 февраля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков»
Единственный гол на 50 минуте матча забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — со штрафного обвел стенку и отправил мяч в угол ворот.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля ЦСКА разгромил ФК «Краснодар» со счетом 3:0.
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