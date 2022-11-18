Трем пострадавшим от ЧС жителям Славянского района выплатили компенсации после вмешательства прокуратуры
Жители Славянского района, пострадавшие от подтопления в июле, обратились в прокуратуру в связи с отсутствием положенных им выплат.
Прокуратура Краснодарского края выявила нарушение законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Установлено, что из-за сильных дождей в июле 2022 года произошло подтопление территории Славянска-на-Кубани. Это послужило основанием для введения режима ЧС. При этом администрация района своевременно не предоставила трем пострадавшим материальную поддержку. Славянская межрайонная прокуратура на основании этого внесла представление главе Славянска-на-Кубани.
Рассмотрев представление, требования прокуратуры признали обоснованными. Пострадавшим предоставили положенные им выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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