Трем пострадавшим от ЧС жителям Славянского района выплатили компенсации после вмешательства прокуратуры

Трем пострадавшим от ЧС жителям Славянского района выплатили компенсации после вмешательства прокуратуры

Жители Славянского района, пострадавшие от подтопления в июле, обратились в прокуратуру в связи с отсутствием положенных им выплат.

Прокуратура Краснодарского края выявила нарушение законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Установлено, что из-за сильных дождей в июле 2022 года произошло подтопление территории Славянска-на-Кубани. Это послужило основанием для введения режима ЧС. При этом администрация района своевременно не предоставила трем пострадавшим материальную поддержку. Славянская межрайонная прокуратура на основании этого внесла представление главе Славянска-на-Кубани.

Рассмотрев представление, требования прокуратуры признали обоснованными. Пострадавшим предоставили положенные им выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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