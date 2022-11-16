В Апшеронском районе ликвидировали незаконную свалку на смотровой площадке

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов образовалась на смотровой площадке в горах Хадыженска.

Прокуратура провела проверку по информации, размещенной в интернете. Выяснилось, что органы местного самоуправления не приняли мер для ликвидации незаконной свалки в горах. В связи с этим им внесли представление.

Свалку с отходами на смотровой площадке уже ликвидировали. Земельный участок привели в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Апшеронском районе жители пожаловались на свалку на смотровой площадке. Местные говорят, что это самая красивая точка между Хадыженском и Апшеронском. Рядом проходит трасса, и туристы толпами заезжали полюбоваться шикарным пейзажем. Все изменилось два года назад. Видимо, когда кто-то выкинул здесь первый пакет с мусором.