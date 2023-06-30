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Трем обвиняемым по делу об убийстве аниматоров в Краснодарском крае продлили арест до 30 июля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trem-obvinyaemym-po-delu-ob-ubijstve-animatorov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-arest-do-30-iyulya
Трем обвиняемым по делу об убийстве аниматоров в Краснодарском крае продлили арест до 30 июля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Обвиняемым по уголовному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко 30 июня продлили срок ареста.

Трое обвиняемых — 31-летний Демьян Кеворкьян из Краснодара, 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района и 45-летний Арам Татосян из Апшеронского района — останутся под арестом до 30 июля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля недалеко от станицы Березанской. Аниматоры возвращались с работы, в дороге у машины лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих на трассе мужчину и девушку и решили ограбить и убить их.

Бандиты напали на аниматоров. Они забрали деньги и банковские карты, с которых впоследствии сняли более 180 тыс. рублей. После злоумышленники убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

Всю хронологию событий можно прочитать здесь.

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