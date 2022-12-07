Трем обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту продлили арест до 8 марта
Происшествия
07.12.2022 16:41
Басманный суд Москвы 7 декабря продлил срок ареста Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову, обвиняемым по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.
По решению суда, они останутся под арестом до 8 марта 2023 года. Также в ходе заседания о продлении срока ареста следователь заявил, что организаторы теракта пока не установлены.
«По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая. А также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и неустановленных в настоящее время исполнителей преступления», — цитирует слова следователя ТАСС.
Читайте также: ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста планируют завершить в марте 2023 года.
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