Хуснуллин: ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста завершат в марте 2023 года
Политика
05.12.2022 18:50
Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 5 декабря сообщил президенту РФ Владимиру Путину, сопровождая его во время визита на Крымский мост.
Вице-премьер доложил главе государства о ходе ремонтных работ. Во время осмотра моста Владимир Путин спросил, как обстоят дела с ремонтом левой стороны.
«Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим», — ответил Хуснуллин.
Также президент поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста.
«Надо сократить… Хорошо бы во время летнего сезона работала (дорога), хотя бы в середине сезона», — сказал Путин.
Кроме того, прогуливаясь по мосту, президент назвал его «очень красивым».
«Произведение искусства», — цитирует Путина РИА «Новости».
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