Трехмиллионного туриста торжественно встретили в Сочи

Трехмиллионным туристом стал Николай Данилович из республики Коми. На отдых в Сочи он прибыл с женой и двумя сыновьями.

Семью Данилович встретили на перроне ж/д вокзала представители администрации Сочи и руководство «Лазурная Отель и СПА», в котором гости проведут свой отпуск. Семье вручили сертификат «Трехмиллионного туриста» и подарочные карты на посещение объектов.

«Мы уже не первый раз отдыхаем в Сочи семьей. И тут такая неожиданность. Мы очень рады, спасибо администрации Сочи, что проводят такие акции. Мы уверены, что наш отдых пройдет отлично!», — сказал Николай Данилович.

Подсчет туристов ежедневно ведет департамент курортов, туризма и потребсферы администрации курорта. Подсчет осуществляется на основании данных гостиничной и транспортной статистики, информации о количестве посещений туробъектов и горнолыжных курортов и так далее.

«Рост турпотока на сегодня фиксируется на уровне 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году мы планируем побить свой собственный рекорд и принять порядка 7,4 млн человек. Сейчас в городе единовременно находятся более 170 тыс. гостей. Загрузка отелей в прибрежном кластере приближается к 90%. И нашей главной задачей остается контроль за санитарным порядком и благоустройством наших общественных территорий и пляжей, качества предоставляемых услуг, высокий уровень сервиса, обеспечение безопасности туристов в летний курортный сезон. Для этого продолжает работу круглосуточный летний оперативный штаб», — цитирует мэра Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: круизный лайнер Astoria Grande по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию.