Трехлетняя девочка обожгла ногу о горячую деталь в автобусе в Сочи

В информационный центр следственного комитета обратился житель региона по вопросу оказания транспортной компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Он рассказал, что в августе он ехал с дочерью в автобусе. Ребенок был в коляске, которая стояла в предназначенном для этого месте. Во время поездки девочка получила ожог ноги из-за соприкосновения с деталью в автобусе. Виновные к ответственности до сих пор не привлечены.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало передачу материалов проверки в свое производство. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по краю Андрею Маслову провести проверку и представить доклад о ее результатах. Ход проверки находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

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