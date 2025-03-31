Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки в Сочи

Несчастный случай произошел днем 30 марта в переулке Рахманинова в Центральном районе курорта.

По данным следствия, трехлетний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Читайте также: подросток погиб от удара током на железной дороге в Краснодарском крае. Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ея в станице Новопокровской. По предварительным данным, 17-летний местный житель забрался на цистерну грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети.

Спасти подростка пытался 20-летний житель станицы Успенской Белоглининского района. Однако молодого человека тоже ударило током. Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.