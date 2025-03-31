Подросток погиб от удара током на железной дороге в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ея в станице Новопокровской.

По предварительным данным, 17-летний местный житель забрался на цистерну грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети.

Спасти подростка пытался 20-летний житель станицы Успенской Белоглининского района. Однако молодого человека тоже ударило током. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

UPD: по факту случившегося возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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