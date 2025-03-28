На Кубани поезд сбил насмерть мужчину, переходившего пути в неположенном месте

Несчастный случай произошел накануне на 1816-м километре железнодорожной станции «Хадыженская» в Апшеронском районе.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути и попал под поезд. В результате наезда пострадавший скончался.

На место происшествия прибыли следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте. По факту смертельного травмирования местного жителя проводят доследственную проверку, во время которой установят все причины и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки примут процессуально решение, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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