Трехлетний мальчик упал с высоты трех метров в Туапсинском районе
Происшествия
12.04.2023 14:50
Инцидент произошел вечером во дворе частного дома. Трехлетний ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых и упал с подпорной стены.
Высота стены составляет 3 м. Родители вызвали скорую помощь, мальчика доставили в Туапсинскую ЦРБ.
По словам главного диспетчера Туапсинского района Светланы Величко, у ребенка подозревают перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, пишет газета «Туапсинские вести».
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