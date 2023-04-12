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Трехлетний мальчик упал с высоты трех метров в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trehletnij-malchik-upal-s-vysoty-treh-metrov-v-tuapsinskom-rajone
Трехлетний мальчик упал с высоты трех метров в Туапсинском районе
Фото канала «Кубань 24»

Инцидент произошел вечером во дворе частного дома. Трехлетний ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых и упал с подпорной стены.

Высота стены составляет 3 м. Родители вызвали скорую помощь, мальчика доставили в Туапсинскую ЦРБ.

По словам главного диспетчера Туапсинского района Светланы Величко, у ребенка подозревают перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, пишет газета «Туапсинские вести».

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