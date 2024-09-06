Трехдневный перерыв в учениях по уничтожению дронов сделают в Новороссийске

По информации Новороссийской военно-морской базы очередные учения со стрельбами запланированы на 9т сентября.

В этот день в акватории морского порта Новороссийска проведут учения с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений отработают практические действия по уничтожению безэкипажных катеров и беспилотников. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 6 сентября в Новороссийске запланированы взрывные работы в карьерах цементного завода «Пролетарий». Звуки взрывов со стороны завода будут слышны до 16:00.