Стрелять и взрывать будут в Новороссийске 6 сентября

Взрывные работы в карьерах цементного завода «Пролетарий» запланированы на 6 сентября.

В связи с работами жители города-героя могут слышать взрывы с 12:00 и до 16:00 со стороны завода.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 будут проводиться учебные стрельбы на улице Герцена, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения по уничтожению безэкипажных катеров прошли 5 сентября в Новороссийске.