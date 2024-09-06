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Стрелять и взрывать будут в Новороссийске 6 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelyat-i-vzryvat-budut-v-novorossijske-6-sentyabrya
Стрелять и взрывать будут в Новороссийске 6 сентября
Фото atakay-cement.ru

Взрывные работы в карьерах цементного завода «Пролетарий» запланированы на 6 сентября.

В связи с работами жители города-героя могут слышать взрывы с 12:00 и до 16:00 со стороны завода.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 будут проводиться учебные стрельбы на улице Герцена, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения по уничтожению безэкипажных катеров прошли 5 сентября в Новороссийске.

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