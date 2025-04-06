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Трехбалльный шторм и волны высотой 1 метр ожидаются 7 апреля в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trehballnyj-shtorm-i-volny-vysotoj-1-metr-ozhidayutsya-7-aprelya-v-sochi
Трехбалльный шторм и волны высотой 1 метр ожидаются 7 апреля в Сочи
Фото pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, сильное волнение моря на территории города-курорта и ФТ Сириус ожидается утром и днем 7 апреля.

Волнение моря составит 3 балла с высотой волн 1 метр. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют отказаться от отдыха у воды и предпринять все меры предосторожности. В случае ЧС необходимо обращаться по номеру 112.

Также в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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