Трех журналистов телеканала «Волгоград 24» уволили за костюмы на корпоративе

Ранее в соцсетях начали распространять фотографии с частной вечеринки сотрудников ГТРК «Волгоград-ТРВ», которую они провели за свой счет.

Судя по опубликованным снимкам, журналисты «Волгоград 24» провели тематический корпоратив, посвященный популярным американским фильмам. Они пришли на вечеринку в костюмах героев всемирно известных картин.

Однако фотографии с частного корпоратива журналистов государственной телерадиокомпании вызвали возмущение у некоторых пользователей. Ситуацию прокомментировало руководство телеканала «Волгоград 24».

«По следам несанкционированной руководством частной вечеринки, в ходе которой отдельными сотрудниками были нарушены этические нормы, проведено служебное расследование», — говорится в сообщении ГТРК «Волгоград-ТРВ».

В результате проверки за участие в костюмированной вечеринке с телеканала уволили ведущую Арину Иваненко и продюсеров: Екатерину Кислову и Е. Трофимову. Кроме того, замдиректора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили строгий выговор.

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