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На Кубани уволили двух глав сельских поселений, взявших на работу родственников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-uvolili-dvuh-glav-selskih-poselenij-vzyavshih-na-rabotu-rodstvennikov
На Кубани уволили двух глав сельских поселений, взявших на работу родственников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нарушения антикоррупционного законодательства выявили в Отрадненском районе сотрудники прокуратуры во время проверки.

Выяснилось, что главы двух сельских поселений устроили к себе на работу родственников, однако не уведомили об этом уполномоченные органы. Своими действиями чиновники создали конфликт интересов в местных администрациях.

В связи с выявленными нарушениями главы сельских полномочий досрочно прекратили свои полномочия, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре трех бывших чиновников приговорили к лишению свободы и штрафам за коррупцию. Уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инны Хаустовой, экс-замглавы Каневского района Светланы Швидкой и бывшего главы Щербиновского района Алексея Беликова 24 июля рассмотрел Ленинский районный суд.

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