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Трех счастливчиков, выигравших в лотерею от 1 млн рублей, разыскивают в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/treh-schastlivchikov-vyigravshih-v-lotereyu-ot-1-mln-rublej-razyskivayut-v-krasnodarskom-krae
Трех счастливчиков, выигравших в лотерею от 1 млн рублей, разыскивают в Краснодарском крае
Фото pxhere.com

Жители Каневского района, Сочи и Анапы так и не обратились за своими выигрышами.

Свои счастливые лотерейные билеты они приобрели на Почте России:

— улица Кооперативная, 1 в станице Привольной Каневского района 9 декабря 2022 года;

— улица 50 лет СССР, 14 в Сочи 14 декабря 2022 года;

— улица Горького, 68 в Анапе 25 февраля 2023 года.

Выигрыш можно забрать в течение семи месяцев после объявления итогов.

«Если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше. При этом клиентские менеджеры бренда обзванивают миллионеров и уточняют, как получить выигрыш. Если же билет не привязан к номеру, то остается только ждать, что счастливчики самостоятельно свяжутся с нами», — сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

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